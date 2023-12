Destaque, Valencia fecha ano como vice-artilheiro no Internacional

O Internacional acabou a temporada sem conquistar vaga na Libertadores, mas com boa perspectivas para o ano que vem. Afinal, alguns jogadores importantes do elenco vão permanecer, como, por exemplo, Enner Valencia. O atacante está no clube desde julho, ao chegar vindo da janela de transferência do meio do ano, e fechou 2023 como vice-artilheiro da equipe: 13 gols marcados.

O equatoriano se mostrou cada vez mais fundamental no esquema do técnico Eduardo Coudet e, portanto, assumiu a titularidade absoluta. Em jogos da Libertadores, aliás, especialmente contra o Bolívar, carimbou algumas classificações ao balançar as redes, influenciando de forma direta. Porém, no grupo atual, apenas Alan Patrick, que atua desde janeiro e ajuda no desempenho do time, marcou mais vezes – foram 16, ao todo.

Valencia tem contrato com o Internacional até metade de 2026 e descansará pela primeira vez em férias desde o ano passado. Isso porque o camisa 9 disputou a Copa do Mundo do Catar pela seleção do Equador e estava no Fenerbahçe, da Turquia, antes de vir ao Brasil. Desembarcou em Porto Alegre em junho e, desde então, começou a treinar pelo Colorado.

