Endrick Cam: atacante comanda filmagens na festa no Mineirão

Destaque do Palmeiras na conquista do Campeonato Brasileiro, o atacante Endrick conduziu não só o time dentro de campo, mas também nas comemorações. O camisa 9 atacou de ”câmera man” nas celebrações no Mineirão e registrou a festa dos seus companheiros de elenco ao receber o título nacional. O Verdão empatou com o Cruzeiro em 1 a 1, em Belo Horizonte e garantiu a 12° taça da competição em sua história. O jovem de 17 anos teve papel importante, marcando gols importantes na reta final do torneio de pontos corridos.

