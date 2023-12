Titular de Renato, Ferreira não deve ficar no Grêmio em 2024

Depois de ver Suárez ir embora, o Grêmio deve negociar outro dos seus titulares na reta final da temporada: Ferreira, que ganhou espaço no time com Renato Portaluppi. Afinal, o próprio jogador deu indícios de que sua permanência em Porto Alegre não tende a acontecer, apesar de ser essa a sua vontade. Ele, aliás, tem contrato com o Tricolor gaúcho até dezembro da próxima temporada, mas a diretoria não irá ampliar o vínculo.

O atacante veste atualmente a camisa 10 no clube e conviveu com muitas lesões ao longo do ano. Tanto é que demorou a engrenar novamente, sendo bastante protegido pela comissão a fim de não se machucar novamente. Porém, depois de ganhar sequência e ritmo de jogo, assumiu a titularidade na equipe, não saindo mais. O São Paulo é um dos interessados em contar com o atleta, que comentou a possibilidade de mudar de ares na carreira.

“Por mim, eu ficaria. Me dou muito bem com o grupo, com todos, mas às vezes acho que não é só minha vontade que conta. Não sei meu futuro ainda, não defini e acho que o clube também não definiu. Vamos ver o que vai acontecer nessas férias. Estou com a cabeça tranquila. Meu desejo é um, talvez do clube seja outro. Gosto muito daqui, sou muito feliz aqui no Grêmio, vamos ver o que vai acontecer”, disse.

