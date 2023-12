Fifa define data da cerimônia do The Best

A Fifa definiu, nesta sexta-feira (8), por intermédio de suas redes sociais, a data da cerimônia do The Best. A premiação rola em Londres, na Inglaterra, no dia 15 de janeiro de 2024.





Em setembro, a Fifa havia divulgado os concorrentes ao galardão, com vários nomes de peso no cenário do futebol internacional, como De Bruyne, Haaland, do Manchester City (ING), Mbappé, do Paris Saint-Germain (FRA), e Messi, do Inter Miami (EUA).

O prêmio, no masculino, avalia o desempenho dos atletas de 19 de dezembro de 2022 a 20 de agosto de 2023. Ou seja, após a Copa do Mundo do Qatar. No feminino, porém, o recorte é de 1º de agosto de 2022 a 20 de agosto de 2023. Bonmatí, Hermoso e Paralluelo brigam pelo prêmio máximo desta categoria.

Quer ver todos os indicados? É só clicar aqui!

Entre os brasileiros, Ederson, do Manchester City, figura na disputa de melhor goleiro. Madruga, do Botafogo-SP, concorre ao Prêmio Puskás, de gol mais bonito da temporada, assim como a jogadora Zaneratto, da Seleção feminina.

