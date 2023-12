Alvo de outros clubes, Carlos Miguel diz que fica no Corinthians

O goleiro Carlos Miguel vem ganhando cada vez mais destaque no Corinthians, embora ainda com a condição de reserva. Apontado como o sucessor de Cássio no clube, o arqueiro recebeu sondagens de clubes da Inglaterra, Portugal, Espanha e Grécia. Contudo, o Timão não tem intenção de negociar o jogador no momento. E o atleta também não deseja sair.

“Fico, tenho contrato até 2025, quero agradecer Duilio e Alessandro por terem acreditado em mim, me trouxeram, tenho um agradecimento gigantesco por eles, pelo Roberto (de Andrade, ex-diretor) também, que estava com a gente. Desejo boa sorte sucesso e na caminhada deles”, disse Carlos Miguel, após o jogo contra o Coritiba.

Os números do goleiro com a camisa Alvinegra são impressionantes. Afinal, em 11 partidas, foram nove vitórias e dois empates. A última delas na quarta-feira (06), contra o Coritiba, no Couto Pereira, quando o Timão venceu por 2 a 0.

Aliás, alguns corintianos já vem pedindo Carlos Miguel como titular da equipe. Contudo, o jogador foca apenas no seu crescimento neste momento.

“Consegui fazer tudo o que eu queria nesta temporada, aproveitei o máximo possível, ano que vem é um novo ano, novo Carlos Miguel, tenho que mostrar tudo de novo a cada jogo, a cada treino, a cada conversa. Não foi um ano bom para o Corinthians, não chegamos a nossos objetivos, mas é levar de aprendizado. Não sabemos como será o elenco, temos de estar melhor preparados mentalmente e fisicamente”, completou o goleiro.

