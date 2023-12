Com treinos no Ninho, Flamengo define programação antes da viagem aos EUA

O Flamengo anunciou, na última quinta-feira (7), que vai realizar uma pré-temporada nos Estados Unidos e disputar um amistoso diante do Orlando City. No entanto, Tite pretende comandar alguns treinos no Ninho do Urubu antes da viagem. A informação é do “ge”.

Aliás, Flamengo e Orlando City se enfrentam no dia 27 de janeiro, no Camping World Stadium. O jogo marca o retorno da edição de janeiro da FC Séries, um evento que ganhou muito prestígio na Flórida. Os ingressos para partida vão estar disponíveis na próxima semana.





Programação do Flamengo

O elenco retorna das férias no dia 8 de janeiro. Assim, Tite pretende comandar dez dias de atividades no Ninho do Urubu. Afinal, os jogadores rubro-negros viajam para os Estados Unidos no dia 18 de janeiro, um dia depois da estreia no Campeonato Carioca.

A ideia do clube é que a estreia entre Flamengo e Audax, no dia 17 de janeiro, seja disputada em Manaus. Assim, os jogadores rubro-negros viajariam logo depois do jogo para Orlando. A distância entre as duas cidades é de cerca de quatro horas de avião.

LEIA MAIS: Everton Ribeiro faz autocrítica após ano ruim do Flamengo

O clube pretende retornar ao Brasil no dia 30 de janeiro, logo antes do jogo entre Flamengo e Sampaio Corrêa, no Mangueirão (Belém), pela quinta rodada do Campeonato Carioca. O elenco rubro-negro, dessa forma, planeja ficar na Flórida por cerca de 12 dias.

O Flamengo deve entrar com um time alternativo nas rodadas 2, 3 e 4 do Campeonato Carioca. Afinal, os comandados de Tite vão estar nos Estados Unidos durante os jogos. O elenco profissional, por outro lado, vai disputar as partidas 1 e 5, contra Audax e Sampaio Corrêa.

O clube sofreu fortes críticas em virtude do planejamento feito para 2023. Afinal, os dirigentes rubro-negros deram 42 dias de férias e trocaram de técnico às vésperas do Mundial. O Flamengo, por outro lado, está fazendo um planejamento diferente para 2024.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.