Ex-Corinthians, Dawhan tem temporada mais artilheira da carreira: ‘Muito feliz’

Revelado pelo Corinthians, o volante Dawhan encerrou a sua segunda temporada no futebol japonês em grande estilo. O brasileiro, de 27 anos, que defende o Gamba Osaka desde 2022, teve o ano mais artilheiro da carreira em 2023. Além dos bons números defensivos, Dawhan foi o jogador que mais teve participações em gols do Gamba Osaka na temporada, com 12 tentos com participação direta do brasileiro.

Além disso, o volante também foi artilheiro da equipe, junto com o brasileiro Juan Alano. Dawhan fez uma análise da temporada e celebrou os bons números ofensivos.

“Muito feliz pela temporada que pude fazer defendendo o Gamba Osaka. Foi o ano que fiz mais gols na minha carreira, também ajudei com passes para gols, fui um dos jogadores que mais joguei com 40 partidas disputadas. Então, é um ano que ficará marcado na minha carreira, porque um volante ser um dos artilheiros e líder em participações em gols, não é todo dia que acontece. Mas, isso é fruto de muito trabalho e dedicação e também a qualidade dos meus companheiros de clube”, disse.

Dawhan é eleito o melhor jogador do Gamba Osaka

Por conta das boas atuações durante o ano, Dawhan ganhou o prêmio de melhor jogador do Gamba Osaka na temporada de 2023. Assim, o atleta falou sobre o ano da equipe.

“Ser eleito o melhor jogador do ano é muito especial e me deixa muito feliz. Porém, o mais importante foi termos alcançado o nosso objetivo de ter mantido o Gamba Osaka na J-League 1. Tivemos um início de ano complicado. Alguns resultados ruins, mas depois conseguimos engatar uma boa sequência de vitórias e garantimos a permanência com rodadas de antecedência”, concluiu.

Aliás, em duas temporadas pelo Gamba Osaka, Dawhan disputou 72 jogos, marcou 10 gols e deu 6 assistências.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.