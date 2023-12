Bruno Henrique fica no Flamengo por mais três anos

Bruno Henrique fica no Flamengo até dezembro de 2026. Após muitas negociações e conversas, os detalhes finalmente foram acertados. Afinal, Rodolfo Landim assinou os papéis oficialmente nesta sexta-feira (8). A informação é da jornalista Raisa Simplício, do GOAL.

Renovação de Bruno Henrique

A renovação de contrato já estava encaminhada desde outubro. Bruno Henrique, dessa forma, já havia assinado os termos contratuais há semanas. No entanto, os dirigentes rubro-negros quiseram acertar tudo somente depois do término do Brasileirão.

As partes atravessaram longas negociações antes de encontrarem um final feliz. Afinal, os dirigentes rubro-negros buscavam uma renovação por uma ou duas temporadas. No entanto, Bruno Henrique queria ficar no Rio de Janeiro por mais três anos.

Ídolo do Flamengo

Assim, os dirigentes rubro-negros decidiram atender aos pedidos do atacante. Afinal, Bruno Henrique é um dos principais ídolos do elenco e participou dos últimos títulos históricos do Flamengo. O atacante, por sinal, recusou propostas superiores nos últimos meses por conta do desejo de permanecer no clube.

Aliás, Bruno Henrique chegou ao Flamengo no começo de 2019 e conquistou duas Libertadores, dois Brasileiros, Copa do Brasil, duas Supercopas, Recopa e três Cariocas. O atacante tem mais três anos de contrato pela frente para construir novas histórias no Rio de Janeiro.

