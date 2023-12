Rueda atrasa salários no Santos e some da Vila, após rebaixamento

Os dias após o primeiro rebaixamento de sua história vem sendo duros no Santos. Após alguns torcedores invadirem a Vila Belmiro nesta quinta-feira (07), atrás do presidente André Rueda, o mandatário não apareceu no CT Rei Pelé nesta sexta-feira (08). Para piorar, o dirigente atrasou o pagamento dos salários de dezembro para os jogadores e funcionários do clube.

Até a manhã desta sexta-feira, sexto dia útil do mês, nenhum funcionário do Peixe recebeu seu pagamento. Eles ainda aguardam pelos depósitos e não receberam qualquer justificativa até agora. Rueda, por sua vez, sempre se gabou de arcar com os vencimentos em dia, mas sumiu logo após o rebaixamento do Alvinegro Praiano.

Além disso, Rueda não esteve na Vila Belmiro, no duelo contra o Fortaleza, na quarta-feira (06). O Peixe perdeu por 2 a 1, e combinando com as vitórias de Vasco e Bahia, acabou sendo rebaixado para a série B. Torcedores organizados invadiram a Vila ontem atrás do presidente, mas ele estava em casa e não deve comparecer mais em seus escritórios na Baixada.

Por fim, o mandatário não deve ir para a Vila Belmiro votar amanhã. O Santos passará por eleições neste sábado (09). Os candidatos são Marcelo Teixeira, Mauricio Maruca, Ricardo Agostinho, Rodrigo Marino e Wladimir Mattos. Para o pleito, o clube vem organizando um grande esquema de segurança próprio e pediu aumento de efetivo para a polícia militar.

