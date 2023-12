Botafogo segue como único do G12 sem grande título no século. Veja lista

Com a derrocada no Campeonato Brasileiro, o Botafogo perdeu a chance de conquistar seu primeiro título de alta relevância no século. Sendo assim, permanece como o único do grupo dos 12 considerados grandes clubes do país a manter tamanho jejum. Afinal, o Glorioso até tem dois troféus nacionais, mas são da Série B. Além disso, acumulou três Estaduais em 23 anos.

A última vez em que foi campeão de um troféu de grande porte foi em 1995, com o Brasileirão. Após 28 anos, parecia que essa escrita iria acabar nesta temporada. No entanto, a equipe jogou fora uma vantagem de 13 pontos no segundo turno e ficou em um melancólico quinto lugar. O Palmeiras se aproveitou e ganhou, mais uma vez, a competição. O Verdão, aliás, tem nove taças desse nível.

O futebol carioca vinha em baixa até a década passada, até que o Flamengo arrancou a artir de 2019 e foi campeão cinco vezes entre Libertadores, Brasileirão e Copa do Brasil. E o Fluminense, dessa vez, não deixou passar a chance de enfim ganhar a Libertadores. Aliás, o Botafogo também permanece como o único desta lista a não ter a taça continental.

Lista de títulos grandes no século:

Atlético-MG: Libertadores (2013); Campeonato Brasileiro (2021); Copa do Brasil (2014 e 2021):

Botafogo: –

Corinthians: Mundial (2012); Libertadores (2012); Campeonato Brasileiro (2005, 2011, 2015 e 2017); Copa do Brasil (2002 e 2009)

Cruzeiro: Campeonato Brasileiro (2003, 2013 e 2014); Copa do Brasil (2003, 2017 e 2018)

Flamengo: Libertadores (2019 e 2022); Campeonato Brasileiro (2009, 2019 e 2020); Copa do Brasil (2006, 2013 e 2022)

Fluminense: Libertadores (2023); Campeonato Brasileiro (2010 e 2012); Copa do Brasil (2007)

Grêmio: Libertadores (2017); Copa do Brasil (2001 e 2016)

Internacional: Mundial (206); Libertadores (2006); Copa Sul-Americana (2008)

Palmeiras: Libertadores (2020 e 2021); Campeonato Brasileiro (2016, 2018, 2022 e 2023); Copa do Brasil (2012, 2015 e 2020)

Santos: Libertadores (2011); Campeonato Brasileiro (2002 e 2004); Copa do Brasil (2010)

São Paulo: Mundial de Clubes (2005); Libertadores (2005); Copa Sul-Americana (2012); Campeonato Brasileiro (2006, 2007 e 2008); Copa do Brasil (2023)

Vasco: Copa do Brasil (2011)