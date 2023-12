Rodrigo Caio relembra lesões no Flamengo e fala sobre saúde mental

Apesar dos títulos conquistados e da identificação construída, Rodrigo Caio viveu momentos conturbados no Flamengo. O zagueiro sofreu muitas lesões nos últimos anos e acabou adquirindo pouca sequência de jogos em 2022 e 2023. O defensor conseguiu superar as contusões, mas acredita que determinadas brincadeiras podem ser prejudicais para saúde mental de um profissional.

Lesões no Flamengo

“Eu passei por todas as lesões, eu superei todas as lesões, mas não fui eu que me mantive forte. Foi Deus que me manteve forte e de pé para superar as dificuldades. Foi assim que eu preenchi o vazio de alguma forma das pessoas que estavam ao meu redor e poderiam me ajudar. Não é uma crítica, mas é um alerta. Porque pode acontecer com outras pessoas e elas têm que ter a atenção para chegar ali, perguntar, se fazer presente. Essas pessoas podem não conseguir superar”, disse Rodrigo Caio ao programa “Abre Aspas”.

“Há pessoas que não estão nem aí para o seu bem-estar mental e físico, pessoas que não querem saber se você vai conseguir passar pelas dificuldades, querem brincar e zoar. Elas têm que ter essa atenção. O Rodrigo conseguiu superar, mas e o João: será que vai conseguir? Isso pode acabar não só com a carreira, mas com a vida de uma pessoa. É preciso ter atenção para a parte mental, ajudar, dar um apoio e dar as mãos nos momentos difíceis”, completou Rodrigo Caio.

Futuro de Rodrigo Caio

Apesar das lesões sofridas e dos problemas vividos, Rodrigo Caio pretende continuar sua carreira no futebol. Aos 30 anos, o zagueiro afirma que está apto e motivado para permanecer atuando dentro de campo.

“Ainda me sinto muito apto para performar. É isso que me motiva para continuar. Eu não quero ficar sofrendo e batendo cabeça se física e tecnicamente não estivesse bem”, completou Rodrigo Caio.

Durante os cinco anos de Flamengo, Rodrigo Caio conquistou duas Libertadores, dois Brasileiros, Copa do Brasil, duas Supercopas, Recopa e três Cariocas. O zagueiro teve um jogo de despedida no último domingo (3) e ficou eternizado de vez na história do clube.

