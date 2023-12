Ídolo do Corinthians, Cássio lança loja com produtos oficiais

Os fãs do goleiro Cassio agora terão um local para poder comprar produtos com a marca do seu ídolo. A inauguração do e-commerce do corintiano está marcada para o próximo dia 12/12, em parceria com a empresa Só Ídolos – licenciadora dos produtos- e a agência 4Line MKT – responsável pelas parcerias, estratégias e campanhas publicitárias on e offline do jogador.

Na loja www.lojadocassio.com.br, o fã do goleiro que mais vezes vestiu a camisa do Corinthians encontrará camisetas especiais, copos comemorativos, quadros, cards, produtos infantis, boxes com itens personalizados, materiais autografados, além de experiências exclusivas. Estarão disponíveis diversos produtos oficiais, que serão lançados periodicamente.

“A ideia da loja é poder me aproximar ainda mais com as pessoas que gostam de mim e do meu trabalho. Vai ser um local onde o fã poderá adquirir produtos próprios, que terão a minha marca. Muita gente me pedia isso e é um prazer poder ter esse espaço a partir de agora”, afirmou Cassio.

