No Papo de Fã, Andrés Sanchez vai contar ‘tudo’ sobre Ronaldo

Na febre dos podcasts e das TVs na internet, o ex-presidente do Corinthians Andrés Sanchez vai contar tudo sobre a chegada de Ronaldo ao clube, em 2008. Responsável pela contratação do ex-atacante, afinal, o então dirigente começou uma relação profissional com o ex-jogador e que se transformou numa bela amizade.

Desde aquele 9 de dezembro de 2008, todavia, quando o Timão anunciou Ronaldo, os dois costuraram uma grande parceria que dura até hoje. Afinal, durante 15 anos, muitas histórias aconteceram entre ambos. E no próximo episódio de “Papo de Fã”, que será exibido na terça-feira (12), na Ronaldo TV, algumas das histórias serão reveladas.

Num dos episódios do programa, comandado pelo jornalista Mauro Beting, Andrés vai falar sobre muitos assuntos. Inclusive a história de como Ronaldo acertou com o Timão, tendo apenas um guardanapo como contrato. Além dele, outras personalidades também terão a chance de contar suas histórias nos episódios seguintes, como o jornalista Felipe Andreoli e o apresentador Bruno de Luca.

Alguns dos momentos marcantes da vida de Ronaldo estarão no Papo de Fã. A iniciativa faz parte de um programa de incentivo a creators e podcasts do YouTube, onde a Ronaldo TV já soma mais de 500 mil inscritos e 60 milhões de visualizações.

“Falar de um amigo é muito importante. O Ronaldo tem grandes histórias, mas algumas, infelizmente, não posso contar. Outras contei até demais. Quem assistir ao programa vai ficar até um pouco assustado, mas ele realmente é um fenômeno”, comentou Andrés.

