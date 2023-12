Perfil da TV Globo tira sarro com Santos e Botafogo

O perfil do programa “Globo Rural” no Twitter brincou com a queda do Santos para a Série B do Brasileirão e a perda do título do Botafogo. Em postagem nessa quinta-feira (7), a conta fez brincadeiras com a situação.

Inicialmente, sobre a situação do Peixe, o perfil postou: “É a primeira vez que eu vejo um peixe afundar”, em referência ao Santos. A matéira, no entanto, fala sobre “Como criar robalo? Espécie cresce em água doce e salgada”.

É a primeira vez que eu vejo peixe afundarhttps://t.co/PYZ3GWhdcV — Globo Rural (@Globo_Rural) December 7, 2023

Já sobre o Botafogo, o perfil do Globo Rural postou uma reportagem sobre pipoca e colocou a seguinte legenda. “Cuidado para não botar fogo na pipoca, hein”.

Cuidado pra não botar fogo na pipoca, heinhttps://t.co/MXXMDTEgvM — Globo Rural (@Globo_Rural) December 6, 2023

A zoeira sobre o Santos ocorre após a primeira queda do Peixe na história da competição. Já o Botafogo liderou o Brasileirão por mais de 30 rodadas e terminou a competição na 5ª colocação.

