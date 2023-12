Raul Gustavo deve retornar ao Corinthians em 2024

O Corinthians deve ganhar um reforço no sistema defensivos para a próxima temporada. O Bahia não vai exercer seu direito de compra por Raul Gustavo, que deve retornar ao Parque São Jorge em 2024. Desta forma, o jogador fica disponível para o técnico Mano Menezes decidir sobre a sua utilização no ano que vem.

O jogador estava emprestado ao Tricolor de Aço desde o começo de 2022 com uma compra já engatilhada. Contudo, o defensor acabou lesionando o joelho direito em março e ficou um período afastado. Seu retorno aconteceu em julho, mas não voltou no melhor ritmo. Ao todo, ele participou de 18 jogos pelo Bahia, sete deles pelo Campeonato Brasileiro, só que sua última partida aconteceu em outubro, na derrota por 1 a 0 para o Palmeiras.

Aliás, em 2022, o zagueiro foi constante no Corinthians, com 33 jogos, quatro gols e duas assistências. Contudo, por conta da alguns erros, acabou perdendo espaço. No total, são 47 jogos e seis gols pelo Timão. Entretanto, seu futuro no Parque São Jorge é incerto.

O Alvinegro passará por uma grande reformulação na próxima temporada. Com Bruno Méndez e Gil em fim de contrato e ainda sem renovação, Raul Gustavo pode ser integrado ao elenco. No momento, apenas Caetano e Lucas Veríssimo estão garantidos no Corinthians. Ele tem 90% dos direitos econômicos ligados ao Timão e pode render uma boa quantia caso seja negociado.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.