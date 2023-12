Crystal Palace x Liverpool: escalações e onde assistir

Crystal Palace e Liverpool abrem, neste sábado (9), a 16ª rodada da Premier League. O duelo no Selhurst Park, em Londres, às 9h30, pode alterar a parte de cima da tabela e os Reds assumem a liderança provisória em caso de vitória fora de casa.

Como chega o Crystal Palace?

O clube londrino não vive um bom momento na Premier League e não vence há quatro rodadas, sendo três derrotas e um empate. Dessa maneira, o Crystal Palace perdeu posições na tabela e é atualmente o 14º colocado, com 16 pontos. Ao mesmo tempo, a equipe precisa ligar o alerta para não perder a vantagem para a zona de rebaixamento, que no momento é de seis pontos, mas pode diminuir ao término desta 16ª rodada.

Além disso, a extensa lista de desfalques complica ainda mais o desafio do Crystal Palace neste sábado. Cheick Doucoure, Eberechi Eze, Nathan Ferguson, Dean Henderson, Jesurun Rak-Sakyi e Rob Holding, estão entre as ausências por motivo de lesão.

Como chega o Liverpool?

Os Reds estão na vice-liderança da Premier League, com dois pontos a menos que o Arsenal. Ou seja, em caso de triunfo neste sábado, o time comandado pelo técnico Jurgen Klopp assume a ponta da tabela e passa a secar por uma derrota do Arsenal no duelo contra o Aston Villa para encerrar a 16ª rodada como líder do Campeonato Inglês.

Apesar da boa fase do Liverpool, o time segue sem poder contar com Alisson, Diogo Jota e Joel Matip, todos lesionados.

Crystal Palace x Liverpool

16ª rodada da Premier League

Data e horário: sábado, 09/12/2023, às 9h30 (de Brasília)

Local: Selhurst Park, em Londres (ING)

Crystal Palace: Johnstone; Ward, Andersen, Guehi, Clyne; Olise, Hughes, Lerma, Ayew; Mateta, Edouard. Técnico: Roy Hodgson

Liverpool: Kelleher; Alexander-Arnold, Konate, Van Dijk, Tsimikas; Endo, Gravenberch, Szoboszlai; Salah, Darwin Núñez, Luis Diaz. Técnico: Jurgen Klopp

Onde assistir: Star+

