Di Placido, Diego Costa e mais: veja quem está de saída do Botafogo

Não serão muitas, mas mudanças vão acontecer no Botafogo para 2024. Afinal, o elenco patinou na reta final do Brasileirão e desperdiçou o título de maneira trágica. Alguns integrantes da barca já estão definidos: Di Plácido, Lucas Fernandes e Diego Costa. O trio não terá o contrato renovado. Além deles, outros muito provavelmente também não vão seguir.

A situação do lateral argentino e a do meia são de fim de empréstimo com opção de compra, algo que não interessa à SAF pelo desempenho irregular de ambos. Portanto, Di Plácido, que errou muito defensivamente, volta para o Lanús. E o meia Lucas Fernandes, reserva de Eduardo, se reapresenta no Portimonense-POR.

Já o atacante fica livre no mercado, mas as declarações críticas à “falta de caráter” do grupo não caíram bem. A princípio, havia a possibilidade de uma reunião, mas, com a reta final, o cenário tem tudo para mudar.

Além deles, o meio-campo Gabriel Pires também deve sair. Como pertence ao Benfica, dependeria de uma nova negociação, já que os portugueses desejam vendê-lo (a opção de compra é de 4 milhões de euros, equivalente a R$ 20 milhões). Com as lesões, ele pouco ajudou efetivamente. O atacante Luis Henrique, por sua vez, tem opção de compra mais alta, a 6.5 milhões de euros (R$ 33 milhões). Até o fim do primeiro turno, o Botafogo pensava em negociar com o Olympique de Marselha, mas, com a péssima fase, isso não deve mais ocorrer.

Jogadores do Botafogo sem contrato:

Di Plácido, Lucas Fernandes e Diego Costa (vão sair)

Gabriel Pires e Luis Henrique (devem sair)

Rafael e Carlos Alberto (devem ficar)

O lateral Rafael, que está lesionado desde julho, vai assinar a renovação de contrato em breve. E Carlos Alberto

E quem será vendido?

Há outros jogadores que estão sob vínculo, mas podem ser negociados. Casos do goleiro Lucas Perri e o zagueiro Adryelson, que estão a caminho do Lyon-FRA, ou de nomes como Philipe Sampaio, Marlon Freitas e Eduardo. O zagueiro não foi bem quando entrou em partidas do segundo turno e não fez jus ao investimento da SAF em sua contratação.

Já o volante caiu muito de rendimento na sequência negativa e ficou marcado pelo sorriso após a virada do Palmeiras, no Nilton Santos. E Eduardo tem sondagens de clubes do Brasil e do futebol árabe, o que pode acelerar sua saída para 2024.

Possível venda ou negociação:

Perri e Adryelson (serão vendidos)

Sampaio, Marlon Freitas e Eduardo (possíveis negociações)

Calendário do Botafogo

De férias, elenco e comissão técnica só se reapresentam no começo de janeiro para jogar o Carioca e a fase preliminar da Libertadores. Já o diretor André Mazzuco terá bastante trabalho para as reposições. O técnico Tiago Nunes indicou alguns jogadores, como o goleiro Santos, do Flamengo, e o meia-atacante Nikão, que pertence ao São Paulo e estava emprestado ao Cruzueiro.

