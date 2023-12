Contratação de peso do Cruzeiro, Matheus Pereira faz balanço da temporada

O meia-atacante Matheus Pereira chegou ao Cruzeiro como grande contratação para a temporada 2023. No entanto, o início não foi dos melhores: lesão e partidas irregulares. Afinal, depois de 15 jogos, um gol e o término do Campeonato Brasileiro, o atleta fez um balanço.

“Logo que cheguei tive uma lesão, fiquei quase dois meses de fora. Você precisa de um pouco de ritmo. Fica muito mais fácil quando você tem os companheiros que te ajudam todo dia, profissionais nesse sentido que podem ajudar”, disse.

A lesão de Matheus Pereira custou quase 70 dias no departamento médico. O atleta teve problemas no ligamento cruzado posterior e colateral medial do joelho esquerdo. Ele, no entanto, tinha feito apenas dois jogos com a camisa celeste.

“O pessoal tem feito um trabalho excelente para que eu consiguisse chegar à forma que estou conseguindo demonstrar, é normal, é ritmo de jogo. A tendência é essa, quando a gente está comprometido com o trabalho, as coisas só têm a dar certo. Daqui para frente é só melhorar”, disse.

Cruzeirense de coração, Matheus Pereira comemorou o retorno da Raposa as competições internacionais. O time azul estava fora desde a Copa Libertadores de 2019. O meia garantiu que a equipe mostrou capacidade na reta final do Brasileirão.

“É difícil, quem acompanhou o final do campeonato achou que estávamos mortos. E mostramos o contrário. Ressaltar o finalzinho que fizemos, classificamos para a Sul-Americana. Temos que seguir fortes para a temporada em 2024”, finalizou.

Matheus Pereira tem contrato com o Cruzeiro até junho de 2024. Ele pertence ao Al-Hilal.

