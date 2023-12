Aston Villa x Arsenal: escalações e onde assistir

Aston Villa e Arsenal fazem, neste sábado (9), o duelo mais equilibrado desta 16ª rodada da Premier League. Ambas equipes vivem grandes momentos na competição e o jogo no Villa Park, em Birmingham, às 14h30, será um confronto direto na briga pela liderança do Campeonato Inglês.

Como chega o Aston Villa?

Os Villans aparecem na terceira posição do Campeonato Inglês, com 32 pontos e vive um grande momento no Villa Park. A impactante vitória por 1 a 0 sobre o Manchester City na rodada passada foi a 14ª consecutiva do Aston Villa em seus domínios. Ao mesmo tempo, o clube de Birmingham encerrou uma invencibilidade do City que já durava 10 anos no confronto direto entre as equipes e chega embalado para enfrentar mais uma poderosa equipe na Premier League.

Além disso, o brasileiro Douglas Luiz faz uma grande temporada com a camisa dos Villans e é um dos grandes destaques da equipe. A boa notícia é que o volante está confirmado para o jogo deste sábado.

No entanto, o problema para o técnico Unai Emery fica por conta do atacante Leon Bailey, um dos destaques na vitória sobre o Manchester City. O jamaicano aparece como dúvida, uma vez que foi substituído com dores musculares na última rodada. Assim, o atacante pode se juntar a Bertrand Traore, Emiliano Buendia e Tyrone Mings, ausências neste sábado por motivo de lesão.

Como chega o Arsenal?

Líder isolado da Premier League com 36 pontos, o Arsenal precisa encerrar a grande invencibilidade do Aston Villa em casa para seguir na ponta da tabela. Isto porque, os Gunners podem entrar em campo na segunda posição em caso de vitória do Liverpool sobre o Crystal Palace, na partida de abertura da 16ª rodada.

Assim, o técnico Mikel Arteta deve repetir a escalação da equipe que venceu o Luton Town por 4 a 3 na rodada passada. Por outro lado, os Gunners seguem com os desfalques de Emile Smith Rowe, Fabio Vieira, Thomas Partey e Jurrien Timber, todos lesionados.

Aston Villa x Arsenal

16ª rodada da Premier League

Data e horário: sábado, 09/12/2023, às 14h30 (de Brasília)

Local: Villa Park, em Birmingham (ING)

Aston Villa: Dibu Martinez; Konsa, Diego Carlos, Pau Torres, Digne; Diaby, Luiz, Kamara, McGinn; Tielemans; Watkins. Técnico: Unai Emery

Arsenal: Raya; White, Saliba, Gabriel Magalhães, Zinchenko; Odegaard, Rice, Havertz; Saka, Gabriel Jesus, Martinelli. Técnico: Mikel Arteta

Onde assistir: ESPN e Star+

