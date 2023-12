Campeões alvinegros lamentam perda do título do Brasileirão

A queda de rendimento do Botafogo no Brasileirão deste ano, que resultou na perda do título que estava bem encaminhado, será uma ferida que demorará para cicatrizar nos torcedores. Mas, além dos alvinegros das arquibancadas, aqueles que já vestiram as cores do time em campo e, além disso, foram campeões pelo Glorioso, também sofrem com esse momento.

Nas redes sociais, campeões do Brasileirão de 1995, o último título de grande expressão da equipe de General Severiano, desabafam acerca do assunto. Aliás, na quarta-feira (8), dia da última rodada da competição deste ano, Túlio Maravilha, um dos grandes nomes da história do clube, postou:

“Hoje era para estar beijando a taça e comemorando mais um título brasileiro. Mas fica para o ano que vem.”

O Botafogo, que chegou a liderar a competição com 13 pontos de vantagem para o segundo colocado, encerrou a sua participação na quinta posição, com seis pontos atrás do campeão Palmeiras. Com essa colocação, aliás, não se classificou nem para a fase de grupos da Libertadores. Ou seja, terá que buscar a vaga na fase inicial do torneio sul-americano.

Outros campeões lamentam a atuação do Botafogo no segundo turno do Brasileirão de 2023

Gonçalves

“Final do Campeonato Brasileiro. Que loucura, gente! Um campeonato que vai entrar para a história de todas as edições. Nos ensina muito. Eu não esperava a vitória do Botafogo diante do Inter (…) Eu entendo toda essa frustração dos torcedores, é normal e não poderia ser diferente. Para o Textor , deve estar sendo um pouco difícil de entender, já que vem de outra cultura. Esse time, no primeiro turno, nos deu muitas alegrias. Surpreendeu muito a gente pela campanha. Mas surpreendeu mais ainda nesse término do campeonato. Aquele ditado que diz “que tem coisas que só acontecem com o Botafogo”, nós que somos botafoguenses temos comprovados isso”, em sua conta no Instagram.

Wagner

“O Botafogo está perdendo para ele mesmo, essa que é a realidade. Primeiro eu tentaria recuperar psicologicamente os jogadores, com muita conversa. Eu tenho visto alguns jogos, a atitude deles com a adversidade demonstra que eles estão inseguros”, em entrevista ao “Profissão Repórter”, da TV Globo.

Leandro Ávila

“A gente sabe que é difícil começar o campeonato na frente e ir assim até o final, tem sempre uma oscilação. Mas o que o Botafogo fez foi praticamente impossível, deixou escapar de tal forma…. aí troca treinador, põe outro e tal, tenta motivar. Mas o time é o mesmo”, também ao “Profissão Repórter.

André Silva

“Todo sonho começa com a determinação, vontade, fé em vencer o impossível. O Botafogo proporcionou isso ao torcedor (falamos de um turno). O mesmo torcedor, jamais, apoiou tanto um time, quanto estes que agora baixam a cabeça, sucumbidos e cúmplices de derrotas pífias, empates. Derrotas não apenas no campo, mas sim no brio e principalmente na alma alvinegra. (…) Não pedimos mais nada além de dignidade, esforço e respeito, a nós, que por vezes dividimos o amor dos nossos com o maior clube do mundo, o meu Botafogo. O clube é maior que eu, que todos vocês. O Botafogo é maior que fim, interminável, colossal, monstruoso e Glorioso. Seguimos e ainda sim, fortes, esperançosos e obviamente ressaltando que ninguém ama como a gente”, postou em seu Instagram.

