Sem mudança no topo, CBF atualiza Ranking Nacional de Clubes

A CBF atualizou, nesta sexta-feira (8), o Ranking Nacional de Clubes. Mesmo após uma temporada frustrante, o Flamengo segue na ponta. Este, aliás, é o quarto ano consecutivo que o time carioca lidera a lista. Por outro lado, o Palmeiras, atual campeão do Brasileirão, vem na cola, com 1,306 pontos de diferença.

O terceiro colocado no ranking é o São Paulo, que conquistou a Copa do Brasil deste ano. Além disso, o outro grande campeão da temporada, o Fluminense, que ficou com a taça da Libertadores, é o sétimo colocado.

Quais são os critérios adotados para este ranking?

Para realizar essa classificação, a CBF utiliza os resultados das equipes em competições nacionais e internacionais nos últimos anos. Entretanto, são atribuídos pesos diferentes em questão das últimas edições dos torneios. Ou seja: a última edição do Brasileirão, por exemplo, tem um peso maior em relação ao torneio de 2022.

Veja como ficou o ranking com os primeiros 40 times

1° – Flamengo (16.678)

2° – Palmeiras (15.372)

3° – São Paulo (14.828)

4° – Athletico Paranaense (13.888)

5° – Atlético Mineiro (13.282)

6° – Corinthians (12.926)

7° – Fluminense (12.672)

8° – Grêmio (12.456)

9° – Fortaleza (12.350)

10° – América Mineiro (11.533)

11° – Internacional (11.144)

12° – Santos (11.096)

13° – Bahia (10.158)

14° – Botafogo (9.712)

15° – RB Bragantino (9.046)

16° – Atlético-GO (8.908)

17° – Cruzeiro (8.330)

18° – Ceará (8.268)

19° – Cuiabá (8.076)

20° – Goiás (7.810)

21° – Coritiba (7.413)

22° – Vasco da Gama (7.006)

23° – Juventude (6.745)

24° – Sport (6.216)

25° – Avaí (5.477)

26° – CRB (5.342)

27° – Chapecoense (5.331)

28° – Vitória (5.200)

29° – Vila Nova (4.792)

30° – Criciúma (4.558)

31° – CSA (4.455)

32° – Ponte Preta (4.431)

33° – Sampaio Corrêa (4.286)

34° – Guarani (4.067)

35° – Tombense (3.999)

36° – Ituano (3.727)

37° – Londrina (3.719)

38° – Náutico (3.635)

39° – Operário (3.583)

40° – ABC (3.563)

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.