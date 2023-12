Ronaldo publica carta aberta à torcida e reconhece erros

O gestor da SAF do Cruzeiro, Ronaldo Fenômeno, publicou, na tarde desta sexta-feira (8), uma carta aos torcedores da Raposa. Inicialmente, o ex-jogador reconheceu a série de erros da direção, contudo, esclareceu que a temporada 2023 seria a mais difícil.

“Chegamos ao fim da difícil temporada 2023 e aminha intenção aqui não é nos eximir de culpa pelos erros cometidos, pelo contrário, reconhecê-los”, disse Ronaldo no início da carta.

“Nunca escondi de vocês que seria a temporada mais difícil da nossa jornada juntos por diversos fatores, mas sei que também tropeçamos em decisões importantes e cada um desses erros, embora tenha dificultado, inclusive, a nossa relação, nos proporcionou lições valiosas que nos impedirão de repeti-los.

Em outro trecho, aliás, o ex-jogador ressaltou que encontrou o Cruzeiro “em estado terminal”.

“Alcançamos marcos significativos, como a modernização de gande parte da estrutura física e tantos outros investimetnos que tratão resultados palpáveis no futuro. O fato´de que encontramos o Cruzeiro em estado terminal nunca deixará de ser parte da nossa história, porém é tempo de virar a página. O novo Cruzeiro está em construção e dias muito melhores virão”, acrescentou.

Ronaldo ainda agredeceu os torcedores da Raposa que permaneceram ao lado da gestão e disse compreender quem duvidou do seu trabalho. Vale lembrar que há alguns meses, o ex-jogador criticou a torcida celeste e disse que o Mineirão tinha virado um peso para o time.

A Raposa escapou do rebaixamento no Campeonato Brasileiro na penúltima rodada da competição, ao empatar com o Botafogo, no Rio de Janeiro. Diante da temporada, a classificação para a Copa Sul-Americana foi comemorada, após o empate por 1 a 1 com o Palmeiras.

