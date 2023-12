Benfica tropeça no Farense e perde chance de assumir liderança do Português

O Benfica segue em uma temporada decepcionante para seus torcedores. Nesta sexta-feira (8), os Encarnados ficaram apenas no empate em 1 a 1 diante do Farense, no Estádio da Luz, em Lisboa, e desperdiçaram a oportunidade de assumir a liderança do Campeonato Português nesta 13ª rodada. O brasileiro Claudio Falcão abriu o placar para os visitantes, enquanto Rafa Silva deixou tudo igual para o time comandado pelo pressionado técnico Roger Schmidt. Ambos os gols foram marcados no segundo tempo.

Dessa maneira, o Benfica chegou aos 31 pontos e segue na vice-liderança do Campeonato Português, com um ponto a menos que o líder Sporting. No entanto, o rival de Lisboa ainda entra em campo nesta 13ª rodada e pode ampliar a vantagem para quatro pontos. Ao mesmo tempo, os Encarnados viram o Braga vencer o Vizela fora de casa por 3 a 1, chegar aos 30 pontos e agora tem mais um concorrente direto pela segunda posição.

Por outro lado, o modesto Farense segue com uma boa campanha no Português. Com o ponto somado fora de casa diante de um dos postulantes ao título, a equipe chegou aos 17, na 7ª posição. No entanto, a diferença para o Porto, primeiro clube dentro da zona de classificação para as próximas competições europeias, é de 11 pontos, e pode ampliar para 14 no fim desta rodada.

Benfica x Farense

O Benfica dominou completamente a primeira etapa e foi mais perigoso. Os donos da casa tiveram várias oportunidades para abrir o placar, mas foi para o vestiário com o empate sem gols.

Na volta do intervalo o Benfica manteve a pressão ofensiva, criou novas oportunidades, principalmente com o atacante Rafa Silva, mas os Encarnados pararam em boas defesas do goleiro Ricardo Velho. No entanto, na primeiro oportunidade do Farense, em jogada de escanteio, Claudio Falcão abriu o placar de cabeça para os visitantes, logo aos sete minutos. Os Encarnados sentiram o gol e caíram um pouco de rendimento, mas o gol de empate marcado por Rafa Silva aos 26 minutos confirmou o empate por 1 a 1, apesar da pressão dos donos da casa na reta final da partida.

Jogos da 13ª rodada do Campeonato Português

Sexta-feira (8/12)

Vizela 1×3 Braga

Benfica 1×1 Farense

Sábado (9/12)

Portimonense x Famalicão – 12h30

Vitória de Guimarães x Sporting – 15h

Porto x Casa Pia – 17h30

Domingo (10/12)

Estrela Amadora x Boavista – 12h30

Arouca x Rio Ave – 15h

Estoril x Chaves – 17h30

Segunda-feira (11/12)

Gil Vicente x Moreirense – 17h15

