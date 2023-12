lateral faz autocrítica, mas vê Internacional forte em 2024

Depois de terminarem o Campeonato Brasileiro em nono na tabela e conseguirem uma vaga para a Sul-Americana, alguns jogadores do Internacional fizeram um balanço sobre seus desempenhos. O lateral-esquerdo Renê fez autocrítica da sua participação na temporada.

Por causa de uma lesão muscular na coxa esquerda, o jogador apontou as dificuldades físicas na reta final da competição temporada. Ele, no entanto, acredita que para o próximo ano estará melhor. E acredita que o time terá melhores condições para brigar por título em 2024.

O lateral atuou sob a batuta dos técnicos Mano Menezes e Eduardo Coudet. Ele, porém, ficou marcado por alternância entre bons momentos no Brasileiro e más atuações na Libertadores. O jogador fez um balanço após o término da competição.

“Acredito que foi um ano bom, mas o 2022 foi melhor individualmente. Tive lesão. Na reta final, meu corpo me deixou na mão. Algumas coisas eu já não estava conseguindo pelo tempo que fiquei parado. Tive dificuldade. Voltei antes do tempo e tentei ajudar. Foi um ano regular, mas penso que poderia ter sido melhor”, disse ele ao “ge”.

Por outro lado, Renê apontou um crescimento do Internacional. Ele aposta que o time estará em condições com outros para competir e brigar por títulos ano que vem. Para isso, no entanto, o clube tem manter a base da equipe, mas contratar alguns reforços.

Renê diz que Internacional amadureceu

Para o lateral, o time não pode deixar escapar a conquista de um título de expressão. Renê aponta um time maduro e entrosado, já que tem jogado junto desde junho passado. Mas lamentou não ter conseguido vaga para a Copa Libertadores, embora tenha conseguido se classificar para a Sul-Americana.

“Acredito que o grupo estará mais forte no ano que vem. Infelizmente, não vamos ter Libertadores, mas é se apegar ao que tem. O balanço é positivo. Faltou o título”, afirmou Renê.

