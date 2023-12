MLS estuda nome de impacto para repetir ‘efeito Messi’

O comissário da Major League Soccer (MLS), Don Garber, revelou em entrevista recente para uma agência de notícias sobre os planos da entidade. De maneira mais específica, a busca para seguir com o aumento da visibilidade da principal liga de futebol dos Estados Unidos.

Falando com a Reuters, Garber entende que se faz necessário a MLS encontrar uma nova oportunidade de negócio com um nome de impacto vindo do futebol europeu. Tendo, como objetivo claro, repetir a forte repercussão sobre clubes do país causada pela vinda de Lionel Messi para o Inter Miami.

“A MLS agora precisa pensar e descobrir maneiras de atrair alguém como um próximo Leo Messi para nossos clubes. Seu impacto foi inimaginável. Os olhos do mundo estão agora na Major League Soccer porque o melhor jogador deste esporte está aqui e atuando com sucesso”, afirmou.

Oficialmente, nenhum nome ou clube foi abordado de maneira mais direta para tal mobilização. Entretanto, informações dos bastidores apontam que o alvo mais plausível nesse sentido seria o atacante francês Antoine Griezmann.

Atualmente, o jogador tem contrato vigente com o Atlético de Madrid até junho de 2026, algo que gera a necessidade de um entendimento entre ele e o clube para antecipar sua liberação. Porém, a confiança da Major League Soccer está na declaração do atleta de 32 anos dada em setembro deste ano.

Na oportunidade, ele disse que não descartaria atuar no recentemente ‘turbinado’ futebol saudita, mas que tem uma declarada preferência pelos Estados Unidos:

“Eu poderia ir? Tenho uma família e três filhos. Não é uma decisão fácil de se tomar. Mas como todos sabem, a MLS segue sendo meu principal objetivo.”

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.