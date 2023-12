Betis x Real Madrid: escalações e onde assistir

O líder do Campeonato Espanhol volta a campo. Neste sábado (9), o Real Madrid visita o Betis às 12h15, em partida válida pela 16ª rodada da LaLiga. O clube merengue precisa da vitória fora de casa, no estádio Benito Villamarín, para seguir na liderança isolada da competição.

Como chega o Betis?

O clube de Sevilha faz uma campanha regular no Campeonato Espanhol e está na 7ª posição, com 25 pontos, na primeira posição fora da zona de classificação para as próximas competições europeias. Dessa maneira, o time comandado pelo técnico Manuel Pellegrini vai em busca da vitória para ganhar força na briga pela parte de cima da tabela.

Além disso, o Betis não terá jogadores lesionados ou suspensos e o time poderá entrar em campo neste sábado com força máxima.

Como chega o Real Madrid?

O clube merengue lidera o Campeonato Espanhol com os mesmos 38 pontos do vice-líder Girona. Mas, o Real Madrid leva vantagem no critério de desempate (confronto direto) e é o atual líder da LaLiga. Assim, a equipe precisa da vitória para não depender de outros resultados para seguir no topo da tabela.

Na rodada passada, o Real Madrid venceu o Granada por 2 a 0, no Santiago Bernabéu, com gols de Rodrygo e Brahim Díaz. Dessa maneira, a expectativa é que o técnico Carlo Ancelotti repita a escalação. No entanto, os merengues seguem sem poder contar com Courtois, Kepa, Eder Militão, Tchouaméni, Camavinga, Arda Güler, Vini Jr e Modric, todos lesionados.

Betis x Real Madrid

16ª rodada do Campeonato Espanhol

Data e horário: sábado, 09/12/2023, às 12h15 (de Brasília)

Local: estádio Benito Villamarín, em Sevilha (ESP)

Betis: Rui Silva; Ruibal, Pezzella, Chadi Riad, Abner Vinicius; Guido Rodríguez, Marc Roca, Isco; Assane Diao, Ayoze Pérez, Willian José. Técnico: Manuel Pellegrini.

Real Madrid: Lunin; Lucas Vázquez, Rudiger, Alaba, Ferland Mendy; Toni Kroos, Luka Modric, Fede Valverde, Jude Bellingham; Rodrygo, Brahim Díaz. Técnico: Carlo Ancelotti.

Onde assistir: Star+

