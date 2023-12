Independiente prolonga contrato do técnico Carlos Tevez

Figura importante na salvação do Independiente para fugir do rebaixamento na Argentina, o técnico Carlos Tevez renovou seu contrato junto ao clube de Avellaneda. Agora, o acordo entre as partes tem validade até 2026.

Em entrevista coletiva, Tevez afirmou se sentir feliz e agradecido com o suporte recebido desde sua chegada ao Rojo. Porém, não deixou de frisar que a ideia é transformar de maneira radical a realidade de disputa vista em 2023. Entendendo, principalmente, que o clube precisará ser mais competitivo no ano próximo:

“Minha renovação (ocorreu) porque estou feliz no Independiente. Agradeço a diretoria e me sinto satisfeito nesse ambiente que todos nós sabemos que é muito difícil. Eles me deram a responsabilidade de levar o clube adiante e tentarei fazer isso da melhor maneira possível.”

“O Independiente de 2024 será diferente do deste ano, o objetivo é lutar pelo título. Outro ano não pode se passar sem que o Rojo seja protagonista. É a primeira vez que vou montar uma equipe. Vocês vão ver e sentir a mão de Tevez mais do que nunca, estou muito animado”, acrescentou.

Chegando ao Independiente em agosto deste ano, Carlos Tevez esteve no banco de reservas em 13 jogos. Nesse hiato, foram cinco vitórias, cinco empates e apenas dois reveses.

