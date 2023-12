Landim reconhece ano frustrante e elogia Tite: ‘Meritocrata por excelência’

“Eu vi a final de 2019 e tivemos 14 jogadores que entraram em campo. Na final de 2022, 15 jogadores entraram. Sabem quantos jogaram nos dois jogos? Quatro jogadores. O time mudou, a gente foi mudando. Tinha Gabriel, Arrascaeta, Filipe Luís e o Everton Ribeiro (…) Talvez se a gente fosse ouvir críticas, entre os cinco mais criticados, estariam os nomes do Cebolinha e do Pulgar. E hoje acho que dificilmente alguém estará infeliz com eles. O processo de adaptação às vezes demanda tempo”, encerrou.

Em 2024, o Flamengo terá pelo menos quatro jogadores remanescentes de 2019: Gerson, Arrascaeta, Bruno Henrique e Gabigol. Everton Ribeiro, por sua vez, negocia com sua permanência com o clube, mas nada foi concretizado. O clube carioca divide as movimentações de mercado em três categorias: alto investimento (a partir de 4 milhões de euros por direitos econômicos de jogador), baixo investimento (até 4,0 milhões de euros) e livres no mercado.

Erros e planejamento para 2024

A folha salarial do clube em 2023 está na casa dos R$ 20 milhões mensais. No entanto, o Departamento de futebol acredita que teve escolhas equivocadas no comando técnico. Para eles, as contratações de Jorge Jesus, Rogério Ceni, Renato Gaúcho e Jorge Sampaoli foram corretas, algo que chama a atenção pelo desempenho do time com o argentino.

Apesar do ano frustrante, o Flamengo acredita que acertou tanto na contratação, como na não renovação de Dorival Júnior. O clube acredita que errou nas contratações de Vitor Pereira, Domènec Torrent, Paulo Sousa e Abel Braga. Diante disso, internamente, o Departamento de futebol acredita que Tite será o último treinador da gestão, e o gaúcho estará em todo processo de reformulação.

O gaúcho será um dos líderes do planejamento que será discutido com Marcos Braz (vice-presidente de futebol) e Bruno Spindel (diretor executivo). A cúpula do futebol, formada por Diogo Lemos, do Conselho, Fabinho e Juan, gerente de futebol e gerente técnico, também acompanhará de perto.