Matheus Gonçalves projeta retorno ao Flamengo: ‘Mais maduro e preparado’

Com o fim do Campeonato Brasileiro , na última quarta-feira (6), os clubes brasileiros começam a se organizar projetando 2024. Emprestado ao Red Bull Bragantino, Matheus Gonçalves fez um balanço sobre o ano e se despediu da equipe paulista em suas redes sociais. Assim, o jogador retornará ao Flamengo para a próxima temporada.

“Fim de mais uma temporada. Obrigado 2023. Ano da minha consolidação no profissional, meus primeiros clássicos, minhas primeiras competições internacionais e muito aprendizado. 2024 estarei mais maduro, completo e preparado”, disse Matheus Gonçalves.

“Obrigado Red Bull Bragantino pela oportunidade. Estará sempre marcado no meu coração, carreira e vida. Amizades, jogos, cidade e viagens inesquecíveis. Foram importantes para minha carreira e pro meu lado humano. Levarei todos no coração”, concluiu o atleta.

2024 com outro treinador e novas oportunidades

Sem espaço com Sampaoli, o jogador acertou com o Red Bull Bragantino, por empréstimo, para ganhar experiência. Com a camisa do Massa Bruta, portanto, o jovem esteve em campo em 13 oportunidades, sem estufar as redes, porém com uma assistência. Ao longo do Brasileirão, a equipe paulista carimbou a vaga na próxima edição da Copa Libertadores.

Aos 18 anos, Matheus Gonçalves agora busca ganhar mais espaço com Tite, que terá uma temporada inteira para fazer a engrenagem rodar e o Flamengo voltar a ganhar títulos. Dessa forma, os jogadores terão férias de 30 dias e duas fases de pré-temporada. Assim, na primeira, o treinador gaúcho e sua comissão terão 10 dias de treinos com o elenco no Ninho do Urubu. Além disso, a segunda parte será nos Estados Unidos, para onde o time viajará em 18 de janeiro e ficará até o dia 30.

Em solo norte-americano, o Rubro-Negro fará um amistoso com o Orlando City no dia 27, no Camping World Stadium, em Orlando, com possibilidade de um segundo amistoso ou jogo-treino a ser marcado. Promissor, Matheus completará 19 anos em 18 de agosto de 2024, mas a intenção do clube é de que seja integrado de forma definitiva ao elenco profissional.

