Juventus vence Napoli e vai dormir na liderança do Italiano

A Juventus vai dormir na liderança do Campeonato Italiano. Em Turim, a Velha Senhora conquistou a vitória por 1 a 0 sobre o Napoli, diante de seus torcedores, e ultrapassou a Inter de Milão na tabela. O zagueiro Gatti, que vive grande fase com a camisa da Juve, anotou o gol da vitória nesta sexta-feira (8), na partida de abertura da 15ª rodada do Calcio.

Dessa maneira, a Juve chegou aos 36 pontos e abriu um de vantagem para a Inter de Milão. Agora, a Velha Senhora precisa torcer por uma derrota dos concorrentes diretos pelo título. A Nerazzurra entra em campo pela 15ª rodada do Calcio neste sábado (9), às 16h45, e pode retomar a liderança da competição.

Por outro lado, a única preocupação da Juve na partida desta sexta-feira ficou por conta do atacante Vlahovic. O sérvio sentiu um desconforto muscular na segunda etapa e precisou ser substituído por Milik.

O Napoli, por sua vez, segue com os mesmos 24 pontos, na quinta posição, mas pode perder posições no decorrer da rodada e sair da zona de classificação para as próximas competições europeias. Além disso, foi a segunda derrota consecutiva do clube no Campeonato Italiano.

Juventus x Napoli

Em um primeiro tempo animado, ambas equipes criaram chances de perigo e o jogo foi lá e cá. No entanto, a pontaria dos clubes não estavam em dia e o placar permaneceu zerado até o intervalo.

Na volta do intervalo, a Juve pressionou e conseguiu abrir o placar logo aos cinco minutos. O zagueiro Gatti aproveitou cruzamento da direita de Cambiaso e subiu mais que a zaga adversária para inaugurar o marcador de cabeça. Mesmo com o gol sofrido, o Napoli não se abalou e foi em busca do empate. Assim, os visitantes chegaram a balançar a rede em uma saída de bola errada da Juve, mas o gol foi invalidado por impedimento de Osimhen. No entanto, a Juventus conseguiu controlar o jogo e segurou o placar de 1 a 0 até o apito final.

Jogos da 15ª rodada do Campeonato Italiano

Sexta-feira (8/12)

Juventus 1×0 Napoli

Sábado (9/12)

Hellas Verona x Lazio – 11h

Atalanta x Milan – 14h

Inter de Milão x Udinese – 16h45

Domingo (10/12)

Frosinone x Torino – 8h30

Monza x Genoa – 11h

Salernitana x Bologna – 14h

Roma x Fiorentina – 16h45

Segunda-feira (11/12)

Empoli x Lecce – 14h30

Cagliari x Sassuolo – 16h45

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.