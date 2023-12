Mateo Ponte é convocado para treinos do Uruguai do Pré-Olímpico

O lateral-direito Mateo Ponte foi convocado para treinamentos da seleção olímpica do Uruguai. As atividades, que devem acontecer a partir de segunda-feira (11), visam o Torneio Pré-Olímpico da Conmebol, que acontecerá entre janeiro e fevereiro, na Venezuela. O alvinegro ficou fora da reta final da temporada do futebol brasileiro por conta de uma lesão.

Aliás, durante esse período em seu país natal, ele trabalhará com Marcelo Bielsa, técnico da equipe principal do país, que dirigirá os treinamentos. Dessa forma, caso agrade a comissão técnica nos trabalhos, e esteja no torneio em 2024, Mateo Ponte desfalcará o Glorioso no Campeonato Carioca.

Campeão do Mundial Sub-20 neste ano, Ponte chegou ao Botafogo diante de grande expectativa. Entretanto, o jogador não conseguiu engatar uma sequência, já que constantemente ficava fora das listas de relacionados de Bruno Lage e Lucio Flavio.

Dessa forma, o uruguaio entrou em campo pelo Alvinegro em apenas duas partidas: na vitória contra o Bahia por 3 a 0, pelo Brasileirão, e na derrota por 2 a 1 para o Defensa y Justicia, pela Sul-Americana.

