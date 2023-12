Eintracht Frankfurt x Bayern de Munique: onde assistir, escalações e arbitragem

A bola vai rolar para mais um jogo do Campeonato Alemão. Afinal, neste sábado, o Bayern de Munique visita o Eintracht Frankfurt pela 14ª rodada da Bundesliga. Dessa forma, o duelo entre as equipes acontece no Deutsche Bank Park, às 11h30 (de Brasília).

Onde assistir

A partida, afinal, terá transmissão do OneFootball a partir das 11h30 (de Brasília).

Como chega o Eintracht Frankfurt

A equipe de Frankfurt tenta se aproximar das primeiras colocações, mas sabe que terá um jogo difícil. Em sétimo lugar, o clube vem de duas derrotas consecutivas e não terá moleza neste sábado.