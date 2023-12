PSG x Nantes: escalações e onde assistir

O líder do Campeonato Francês volta a campo neste sábado (9). O PSG recebe o Nantes às 17h, no Parque dos Príncipes, em Paris, em partida válida pela 15ª rodada da Ligue 1. Os donos da casa estão em grande fase na competição e chegam embalados para buscar mais uma vitória diante de seus torcedores. No entanto, é possível que o técnico Luis Enrique faça algumas alterações na equipe.

Como chega o PSG?

Líder isolado do Campeonato Francês, o PSG está com 33 pontos, sendo quatro de vantagem para o Nice, segundo colocado.

Porém, o PSG terá um grande desfalque de última hora. O goleiro Donnarumma, expulso na última rodada, ficará de fora dos próximos três jogos do clube na Ligue1. Além disso, existe a expectativa de que o técnico Luis Enrique faça algumas alterações na equipe de olho no duelo no meio da semana contra o Borussia Dortmund, na última e decisiva rodada da fase de grupos da Champions.

Como chega o Nantes?

O atual vice-campeão da Copa da França está na 9ª posição do Campeonato Francês com 18 pontos e pode aproveitar o bom momento para surpreender o PSG fora de casa e subir na tabela de classificação. Isto porque, o Nantes vem de uma vitória por 1 a 0 sobre o vice-líder Nice e ainda tem chances de brigar na parte de cima da tabela.

Além disso, o técnico Gourvennec não terá jogadores lesionados ou suspensos para o jogo deste sábado e poderá entrar em campo com o que tem de melhor.

PSG x Nantes

15ª rodada do Campeonato Francês

Data e horário: sábado, 09/12/2023, às 17h (de Brasília)

Local: Parque dos Príncipes, em Paris (FRA)

PSG: Arnau Tenas; Hakimi, Danilo Pereira (Skriniar), Marquinhos e Soler (Lucas Hernández); Lee (Fabián Ruiz), Ugarte e Vitinha; Dembelé, Gonçalo Ramos e Mbappé. Técnico: Luis Enrique.

Nantes: Lafont; Coco (Pierre-Gabriel), Comert, Castelletto e Duverne; Douglas Augusto, Chirivella e Sissoko; Mollet, Simon (Marquinhos) e Mohamed. Técnico: Jocelyn Gourvennec.

Onde assistir: Star+

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.