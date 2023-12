Abel Ferreira se reúne com Leila; tendência é ficar no Palmeiras

O técnico Abel Ferreira e a presidente Leila Pereira reuniram-se no Palmeiras, nesta sexta-feira (8), para tratar da possível permanência do português para a próxima temporada. Embora Abel tenha uma proposta do Al-Sadd, do Qatar, a tendência é que ele permaneça no clube com o qual tem contrato até o fim de 2024.

Nenhum dos lados confirmou oficialmente algum acerto após esta reunião, que foi a última de Abel antes de sua ida a Portugal, de férias, junto com a família. Mas o clima entre as partes é de otimismo em relação à permanência. A proposta do Al-Sadd é financeiramente muito boa para o treinador, mas não o suficiente para ‘balançar’ Abel. Aliás, ele já sinalizou antes que considera seriamente a hipótese de ficar no Palmeiras, onde acaba de ser campeão brasileiro.

Por outro lado, ainda não se conversou a possibilidade de uma possível extensão do contrato de Abel e sua comissão técnica. A ideia inicial, após conversas preliminares, era de uma extensão por mais três anos, mas isto ainda não foi para o papel. Seja como for, novas conversas poderão acontecer após o possível retorno de Abel ao Brasil, em janeiro.

Palmeiras emite nota sobre reunião

No começo da noite desta sexta-feira, o Palmeiras se manifestou oficialmente sobre a reunião entre Abel Ferreira e Leila Pereira. Embora não confirme nem negue qualquer acerto sobre a renovação, o anúncio dá conta de que os lados decidiram manter o planejamento já visando a temporada de 2024.

“Em reunião com a presidente Leila Pereira, nesta sexta-feira (08), na Academia de Futebol, o técnico Abel Ferreira reforçou ter contrato vigente com o Palmeiras até dezembro de 2024. Leila e Abel avaliaram os objetivos alcançados pelo clube em 2023, com a conquista de três títulos em cinco competições disputadas, e deram continuidade ao planejamento para a próxima temporada, que tem sido desenvolvido há meses pela comissão técnica em conjunto com o Departamento de Futebol”, diz a nota.