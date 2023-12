Patrocinadores enviam carta para reclamar de gestão da CBF

A crise política recente na CBF ganhou desdobramentos nesta sexta-feira (8/12). Isso porque os principais patrocinadores da Seleção Brasileira, as empresas Itaú Unibanco, Mastercard e Vivo, enviaram cartas conjuntas à entidade para expressar insatisfação com a gestão de Ednaldo Rodrigues, afastado do cargo de presidente na última quinta-feira, por decisão do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro (TJRJ). As informações são do portal “ge”.

O documento cita que as marcas enxergaram falhas no modo com o qual a confederação organizou eventos, como, por exemplo, o clássico entre Brasil e Argentina, pelas Eliminatórias para a Copa do Mundo, no Maracanã, ocorrido na semana que antecedeu o envio da carta.

“O recente jogo […] revelou preocupações significativas e generalizadas para a toda a sociedade. Essas preocupações vão desde o desrespeito ao torcedor no acesso aos ingressos e ao estádio, como a gestão da situação de violência e o manejo da própria Seleção”, diz trecho da carta.