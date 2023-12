Sampaoli se aproxima de acerto para comandar o Lyon, de John Textor

Em grave crise e na lanterna do Campeonato Francês, o Lyon vai anunciar um novo treinador. E trata-se de um nome conhecido do torcedor brasileiro: Jorge Sampaoli. Afinal, de acordo com a imprensa, o ex-treinador do Flamengo está perto de acordo com John Textor, dono do time da França.

Segundo o “Olé”, Sampaoli tem acompanhado os jogos do Lyon e se prepara para chegar ao clube a qualquer momento. O clube francês, porém, não é o único interessado no treinador. O Boca Juniors e a seleção do Peru têm o desejo de contar com ele. Os Gones, contudo, estão otimistas pelo acerto.

Caso se concretize, esta será a quarta passagem de Jorge Sampaoli pelo futebol europeu. Ele já trabalhou no Sevilla duas vezes e tem também um bom trabalho à frente do Olympique de Marseille. Por seleções, ele passou por Chile e Argentina.

O último trabalho do argentino foi o desastre à frente do Flamengo, clube pelo o qual foi demitido em setembro. Eliminado nas oitavas de final da Libertadores de maneira vergonhosa, ele chegou na final da Copa do Brasil, mas acabou com o vice para o São Paulo. Além do trabalho ruim dentro de campo, os problemas de relacionamento com funcionários e elenco o desgastaram. Além do Rubro-Negro, ele passou por Santos e Atlético-MG no Brasil.

