Julio Casares é reeleito presidente do São Paulo por mais três anos

Julio Casares foi reeleito para a presidência do São Paulo para o triênio 2024-2026. Sem oposição no pleito em que foi candidato único na noite desta sexta-feira (8), no Morumbi, ele recebeu 194 votos, o que corresponde a 82,9%. Foram outros dez nulos e 30 votos em branco. Harry Massis Júnior segue na condição de seu vice.

A eleição para presidente no clube é indireta, ocorrendo, portanto, apenas entre os membros do Conselho Deliberativo do clube, atualmente com 255 nomes. O pleito contou, portanto, com 92% de participação dos liberados para votar.

Casares irá para o seu segundo mandato, que se tornou possível de forma consecutiva devido a uma recente mudança estatutária. Embora fosse o único candidato, o rito da eleição ocorreu das 18h às 22h. A oposição, aliás, sequer abriu protocolo de chapa para disputar mediante a maioria ampla da situação no plenário.

O atual presidente assumiu o cargo em janeiro de 2021, substituindo Carlos Augusto de Barros e Silva, o Leco. Desse modo, foi o mandatário na conquista estadual que colocou fim a um jejum de títulos que se arrastava há oito anos.

Além de Casares, a eleição da mesa do Conselho Deliberativo também foi reelegeu o presidente do Conselho, Olten Ayres. Também não houve chapa contrária a do atual mandatário, que cumprirá igual mandato de três anos. Ele recebeu 191 votos, além de 29 votos em branco e 14 nulos.

