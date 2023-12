Flamengo abre conversas por Léo Ortiz e espera resposta do Bragantino

O Flamengo está oficialmente no mercado. Com o fim do Campeonato Brasileiro, o clube carioca iniciou a busca por reforços para 2024. Dessa forma, a bola da vez na Gávea é o zagueiro Léo Ortiz, do Red Bull Bragantino, que já estava na mira do Rubro-Negro. A diretoria, porém, aguardava o fim da temporada para avançar.

As conversas com o estafe do jogador avançaram na última terça-feira, quando o Flamengo viajou para São Paulo para a última rodada do Brasileirão. Segundo o “ge”, contudo, a bola agora está com o Bragantino. O time carioca aguarda um posicionamento dos paulistas para darem seguimento à negociação do defensor de 27 anos.

A expectativa é de que o time de Bragança Paulista peça cerca de 6,5 milhões de euros (R$ 34,4 milhões) pelo atleta. Léo Ortiz tem contrato com Bragantino até o fim de 2026, mas há um acordo para que a diretoria venda não dificulte a venda. Ele entende que chegou a hora de dar um salto na carreira e enxerga o Flamengo como boa possibilidade.

Recentemente, após confronto entre os dois clubes pelo Brasileirão, Léo Ortiz falou ao Jogada10 sobre a possibilidade de defender o Flamengo em 2024. Segundo o defensor, a sondagem existiu, mas a situação se resolveria neste fim de ano.

Admiração de Tite pesa

Léo Ortiz tem três convocações para a Seleção Brasileira, todas elas sob o comando de Tite, atual técnico rubro-negro. Apesar de não ter entrado em campo nenhuma vez, ele fez parte do ciclo para a Copa do Mundo de 2022. Uma lesão ligamentar no início de outubro do ano passado, contudo, justamente em jogo contra o Flamengo, tirou o atleta de combate por nove meses e o impossibilitou de brigar por vaga no Mundial do Qatar. Ele precisou passar por cirurgia no joelho direito e ficou nove meses sem jogar.

Em 2021, o zagueiro esteve na campanha do vice-campeonato da Copa América. Chamado durante o torneio, ele substituiu Felipe, lesionado. Em setembro do mesmo ele substituiu o suspenso Marquinhos em meio aos jogos das Eliminatórias Sul-Americanas. Já em 2022, em amistosos contra Coreia do Sul e Japão na Ásia, ele estava com o grupo.

