Depoi do rebaixamento, Rueda pede perdão à torcida do Santos

Nesta sexta-feira (8), pela primeira vez após o rebaixamento, o presidente Andrés Rueda, do Santos, se pronunciou oficialmente. Em um vídeo postado pelas redes sociais do clube, o mandatário pediu perdão à torcida por conta do descenso. Ele, aliás, reapareceu em meio a uma crise que conta com um mês de salários atrasados, além do fracasso do ponto de vista esportivo.

“Em nome da gestão, quero pedir perdão a vocês, do fundo do meu coração. Errei e estou completamente arrasado por este capítulo triste da história do clube, é uma mancha na nossa história gloriosa. E essa dor vai me acompanhar para sempre. As dificuldades financeiras que passamos não justificam o fracasso esportivo que tivemos”, disse o presidente.

Andrés Rueda, que deixa o Santos ao fim deste ano, terá um substituto a ser escolhido neste sábado. O sócio santista, dessa forma, irá eleger o novo presidente em meio ao pior momento da história do clube. Mesmo assim, o ainda mandatário pediu que o clima seja de paz e afirmou que a torcida será decisiva para a recuperação nos próximos anos:

“Nos dedicamos dia e noite, mas os desafios administrativos e financeiros nos dividiram. Ninguém jamais pensaria em um resultado como esse, que trouxe tanta tristeza a todos os santistas. Peço aos sócios que votem de forma ordeira e pacifica, para que o clube retorne ao lugar de direito, a dias melhores. Novamente, peço desculpas. Espero que o Santos recupere sua força, com o apoio de sua torcida, que não abandonou o time nos momentos mais difíceis e certamente mostrará toda a sua força e o amor incondicional”.

