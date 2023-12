Sâo Paulo tem interesse na contratação de Pedro Raul, diz site

O atacante Pedro Raul atualmente no Toluca, do México, interessa ao São Paulo para a temporada de 2024. Jogador que começou a temporada no Vasco, mas saiu após viver má fase em São Januário, ele também não atravessa grande momento no futebol mexicano. Dessa forma, poderá voltar ao Brasil no ano que vem. A informação foi dada primeiramente pelo portal ‘UOL’.

O São Paulo ainda não fez uma proposta oficial por Pedro Raul, mas deverá oferecer um empréstimo ao centroavante de 27 anos. Comprado por 5 milhões de dólares (R$ 24 milhões, na época), junto ao Vasco, em julho, o atacante marcou apenas quatro gols em 18 jogos. Além disso, está na reserva da equipe local, sem muitas oportunidades, o que deve fazeê-lo considerar um retorno ao Brasil.

Embora tenha vivido um 2023 de pouco brilho no Vasco (nove gols em 25 partidas), Pedro Raul brilhou pelo Goiás no ano passado, marcando 26 gols em 50 jogos e terminando o Brasileirão como vice-artilheiro. Ele também teve uma passagem rápida e sem grande sucesso pelo México no começo de 2022, pelo Juárez.

A busca por um centroavante e é considerada uma das prioridades no São Paulo para 2024. O argentino Calleri já deverá estar em condições de jogo na pré-temporada, mas seu histórico recente de lesões faz com que a diretoria considere a contratação de um outro nome de peso, na eventualidade de uma substituição. Dessa forma, Pedro Raul se encaixa no perfil exigido pela cúpula são-paulina.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.