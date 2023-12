Marcelo Paz renuncia à presidência do Fortaleza para integrar SAF

Marcelo Paz deixou a presidência do Fortaleza para assumir o cargo de CEO da Fortaleza EC SAF. A renúncia ocorreu na tarde desta sexta-feira (8). Aprovada pelos sócios em votação no Pici, a SAF deve entrar em funcionamento na próxima semana.

A atitude de Paz foi acompanhada pela do primeiro vice-presidente do clube, Geraldo Luciano. Este, por sua vez, será o presidente da sociedade anônima do Tricolor. Ambos ainda tinham mais um ano de mandato, que passará a ser de Alex Santiago, então segundo vice-presidente e que já foi empossado como novo presidente da associação.

Marcelo Paz se despede da presidência do Tricolor cearense após oito conquistas (pentacampeonato cearense, bicampeonato da Copa do Nordeste e título da Série B-2018). O clube classificou para o sexto ano seguido na Série A, teve participações em Libertadores e foi vice-campeão da Copa Sul-Americana.

Geraldo Luciano, por sua vez, foi o articulador da SAF e responsável pela explicação aos conselheiros e sócios-torcedores sobre o modelo de gestão que contou, em setembro deste ano, com aprovação contundente dos sócios.