Do gol ao ataque: Botafogo busca reforços para todas as posições em 2024

A versão 2024 do Botafogo será repaginada em relação ao time que vacilou na reta final do Brasileirão deste ano. Afinal, a tendência é que ao menos seis reforços sejam contratados – e em todas as posições. Do gol do ataque, portanto, o torcedor pode esperar mudanças.

Com a saída de Perri, a SAF já está atrás de um goleiro titular. Santos, do Flamengo, e Cássio, do Corinthians, foram sondados até o momento. Já na lateral direita, com a saída de Di Plácido, um novo nome vai chegar para disputar posição com o veterano Rafael, que se recupera de lesão e estará à disposição em janeiro.

Na zaga, com iminente venda de Adryelson, o Botafogo está firme no mercado para contratar ao menos um substituto à altura. Cuesta, Bastos e Philipe Sampaio têm contrato, mas o último não rendeu o esperado e pode ser negociado. Na posição de volante, havia uma lacuna de mais uma opção, que deve ser preenchida. Afinal, originalmente, Marlon Freitas e Danilo Barbosa também jogam mais adiantados.

Na armação do time, o experiente Eduardo, caso permaneça, precisa de uma sombra, uma vez que Lucas Fernandes está de saída e Gabriel Pires também pode não não permanecer. Os jovens estrangeiros, Hernández e Segovinha, não corresponderam no setor e devem ser utilizados como pontas novamente em 2024. O técnico Tiago Nunes deseja Nikão, que pertence ao São Paulo e estava no Cruzeiro.

Já no ataque, com a provável saída de Diego Costa e a irregularidade dos pontas, como Victor Sá, Júnior Santos e Luis Henrique, o Botafogo deve ter mais um jogador para cada posição. Inclusive, Nikão também pode ser essa alternativa pelos flancos.

