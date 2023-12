Eleição do Internacional acontece neste sábado. Veja as informações

Os colorados saberão neste sábado (9) quem será o presidente do Internacional para o próximo triênio. Na disputa está Alessandro Barcellos, atual mandatário, e Roberto Melo, ex-vice de futebol, da oposição. Assim, o pleito, que ocorre de forma online e presencial, teve início às 9h e vai até às 17h.

Aliás, o estatuto do clube gaúcho indica que sócios-torcedores inscritos no quadro social até 31 de dezembro de 2022, em dia com a instituição, podem participar da votação. Assim, no total, são 58.629 colorados que possuem permissão para votar.

Modelo de votação

Assim como em outros clubes, o Internacional disponibiliza ao seu torcedor a possibilidade da votação pela internet, pelo link https://www.votainter.com.br. No entanto, o Gigantinho, localizado no Complexo Beira-Rio, está à disposição dos colorados para receber os votos presencialmente.

Vejas os nomes que compõem as duas chapas

Chapa 1

Presidente: Alessandro Pires Barcellos;

1º vice-Presidente: Dalton Schimitt Junior;

2º vice-Presidente: Ivandro Rodrigo Morbach;

3º vice-Presidente: Victor Grunberg;

4º vice-Presidente: Miguel de Sampaio Dagnino. Chapa 2 Presidente: Roberto Lúcio Oliveira de Melo;

1º vice-Presidente: Léo Moura Centeno Júnior;

2º vice-Presidente: Luciana Paulo Gomes;

3º vice-Presidente: Mauri Luiz da Silva;

4º vice-Presidente: Guinther Spode.

