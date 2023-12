Corinthians oferece renovação de contrato para Paulinho

O Corinthians ofereceu uma renovação de contrato para Paulinho. Por conta da recuperação de lesão no joelho esquerdo do meia, o clube paulista tem a obrigação de estender o vínculo com o atleta (amparo médico), válido até o fim deste ano. Assim, os dirigentes do Timão propuseram um novo acordo por seis meses. Dessa forma, a tendência é que as partes comuniquem o acordo nos próximos dias.

Segundo o “ge”, a expectativa da comissão técnica do Corinthians é que Paulinho, de 35 anos, se recupere totalmente do problema físico em março, retornando aos jogos.

Lesão de Paulinho

O meia está fora dos jogos do Corinthians desde maio deste ano, quando se machucou na partida contra o Argentino Juniors, na argentina. A contusão no joelho esquerdo, aliás, é similar a outra que o mesmo teve no ano passado. Na época, também precisou de intervenção cirúrgica.

Mudanças no futebol: Corinthians não renovará com quatro jogadores

Enquanto encaminha o novo acordo com Paulinho, a diretoria corintiana já avisou que não renovará com Gil, Renato Augusto, Cantillo e Giuliano. Renato, aliás, já tem conversas para jogar no Fluminense. A escolha da nova gestão, do presidente Augusto Melo, faz parte de uma reformulação do elenco.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.