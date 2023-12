Com cinco candidatos na disputa, eleição do Santos ocorre neste sábado

Dias após o momento mais triste da história do clube, a queda para a Série B, o Santos define neste sábado (9) quem será o próximo presidente. Para o triênio de 2024 a 2026, cinco nomes concorrem ao cargo mais importante da instituição, que nos últimos anos foi ocupado por Andrés Rueda.

Como funciona a eleição no Peixe

Sócios-torcedores que participam do quadro associativo do clube desde, pelo menos, 6 de novembro de 2021, estão aptos para a votação, que será das 10h às 17h, e ocorrerá de forma presencial e online. Pela internet, no entanto, só poderão votar 7.662 torcedores, pelo site www.votasantosfc.com.br. Esses, aliás, avisaram com antecedência pela escolha deste método.

Em contrapartida, outros 8.940 santistas exercerão este direito de forma presencial. Assim, os locais de votação são: o Ginásio Athiê Jorge Coury e no Salão de Mármore da Vila Belmiro.

Logo após o fim da votação, será iniciada a contagem dos votos. Assim, ainda neste sábado, o clube da Vila Belmiro anunciará o vencedor.

Veja os nomes que concorrem ao pleito

Ricardo Agostinho

Wladimir Mattos

Rodrigo Marino

Maurício Maruca

Marcelo Teixeira

