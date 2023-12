A loucura do Brasileirão acabou, mas a Voz do Esporte não te deixa sem jogão para acompanhar, e neste sábado a atração é Betis x Real Madrid. Este duelo é válido péla 16ª rodada do Campeonato Espanhol. O Real Madrid tem os mesmos 38 pontos do Girona, mas lidera pelo saldo de gols. O Betis, com 25 pontos, está em sétimo. O jogo será às 12h15 (de Brasilia), mas com a Voz a transmissão começa bem antes, com um esquenta que começa às 11h30. Aldo Luís narra a partida.