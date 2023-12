Mendoza é assaltado na Vila Belmiro após rebaixamento do Santos

Mendoza, atacante do Santos, sofreu um assalto após a partida entre o time da Vila contra o Fortaleza, que culminou na queda para a Série B. Em boletim de ocorrência, o colombiano informou que, durante tumulto, sofreu ameaças por grupo de torcedores e teve seus pertences roubados. Posteriormente, homens atearam fogo em seu carro.



Em local próximo à saída do vestiário do Santos, Mendoza se encontrou com o seu motorista para deixar o Alçapão em seu carro particular. Mas, ao se deparar com grupo de santistas, o jogador foi alvo de objetos atirados em sua direção.

Em seguida, os homens, em tom de ameaça, mandaram os dois descerem do automóvel. A mala de Mendoza, que contava com roupas, acessórios e objetos pessoais do atacante, foi alvo dos criminosos.

Além do atleta, que também perdeu Registro Nacional de Estrangeiro (RNE), CPF e o documento do veículo, o motorista, que não teve o seu nome revelado, teve a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) roubada.

Logo após a queda do Santos para a segunda divisão, Mendoza deixou o Brasil. O colombiano tem contrato com o Peixe até dezembro de 2025. Resta saber se, com o rebaixamento do Alvinegro Praiano, o jogador permanecerá no clube.

