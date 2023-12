Salah faz gol histórico na virada do Liverpool sobre o Crystal

Crystal Palace e Liverpool fizeram ótimo jogo na manhã deste sábado (9/12), pela 16ª rodada do Campeonato Inglês. No fim, uma vitória e dos Reds por 2 a 1. Mas foi um resultado arrancado à forceps. Afinal, perdia por 1 a 0 até os 30 da etapa final. Os gols foram de Salah e de Elliot. Este, aliás, foi um gol histórico para o egípcio. Afinal, Salah alcançou o tento 200 com a camisa do Liverpool.

Mas o Crystal e a sua torcida que lotou o Selhurst Park, em Londres, tiveram o que lamentar. Afinal, mesmo com apenas 25% de posse, 0 Palace teve os lances mais perigosos, saiu na frente com um gol de pênalti, de Mateta e teve outro penal anulado pelo VAR. Mas foi ceder o empate e, depois a virada, quando estava com um jogador a menos (Ayew expulso, em lance nem que não mereceu o vermelho). Não por acaso a torcida gritou: “2 a 1 para o juiz”.

Veja aqui a tabela de classificação do Campeonato Inglês

O Liverpool foi aos 37 pontos, mantendo a sua briga pela ponta com o Arsenal (no mopmento com 36 pontos mas que ainda jogará na rodada).

Liverpool, pressão mas sem perigo

Apesar de ter muito mais posse de bola no primeiro tempo, 75%, e maior número de finalizações, 7 a 2, o Liverpool simplesmente não oferecia perigo ao gol dos donos da casa. O Crystal, por sua vez, quando aparecia na frente, assustava. Uma conclusão de Lerma, em contra-ataque, obrigou o goleiro brasileiro Alisson a fazer grande defesa. Além disso, teve um pênalti a seu favor. Mas com o juiz cancelado ao ir ao VAR e ver uma falta do Crystal no início da jogada.

Crystal na frente

No segundo tempo, o Liverpool seguiu com a bola e sem sucesso na frente. Já o Palace chegou ao gol aos 12 minuitos. Mateta sofreu uma chegada mais forte do zagueiro Quansah na area. O juiz nada deu. Mas o VAR o chamou. Pênalti. O mesmo Mateta cobrou no meio do gol e fez 1 a 0. O Palace sustentava a vantagemn e oparecia controlado.

Virada do Reds

Porém, aos 30 minutos, Ayew fez uma falta normalíssima. Como já tinha amarelo, o atacante recebeu o vermelho, deixando o time da casa com dez. No minuto seguinte, Salah na área chutou uma bola que bateu na zaga e matou o goleiro Johnstone.

Pouco depois, Johnstone sentiu uma lesão e entrou o reserva Remi Matthews, recentemente contratado ao St.Johnstone/ESC e que fez a sua estreia. Matthews fez uma bela defesa no seu primeiro lance. Mas, aos 45 não evitou que um chute de Elliot, após passe de Salah, virasse o jogo. Nos acréscimos, o Crystal ficou em cima. Mas Allison fez nova grande defesa mantendo o 2 a 1 no placar.

Jogos da 16ª rodada do Inglês

Sábado (9/12)

Crystal Palace 1×2 Liverpool

Wolverhampton x Nottingham Forest – 12h

Brighton x Burnley – 12h

Sheffield United x Brentford – 12h

Manchester United x Bournemouth – 12h

Aston Villa x Arsenal – 14h30

Domingo (10/12)

Luton Town x Manchester City – 11h

Fulham x West Ham – 11h

Everton x Chelsea – 11h

Tottenham x Newcastle – 13h30

