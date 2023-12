Souza treina no CT do Vasco e pode ser primeiro reforço para 2024

Souza, ex-jogador do Vasco, vem utilizando as estruturas do CT Moacyr Barbosa para se recuperar de uma lesão em um dos joelhos. Livre no mercado de transferências a partir da virada do ano, o meia está na mira do Cruz-Maltino para a próxima temporada. Entretanto, o tempo de contrato entre as partes, à princípio, é o que pode atrapalhar a negociação.

Como Souza vem de um lesão grave, que necessitou de uma intervenção cirúrgica, o Vasco estuda propor um contrato curto, por produtividade. Assim, caso o jogador consiga uma boa sequência, um novo acordo pode ser proposto. Vale destacar que o meia, que tem vínculo com o Beijing Gouan, da China, até o fim de dezembro, não joga desde agosto deste ano.

Ele, por sua vez, tem o desejo de um contrato mais logo. Mas, antes de avançar na negociação, o Vasco aguarda a conclusão de duas situações para fechar a contratação. A primeira é a chegada de um diretor de futebol, já que Paulo Bracks foi demitido logo após o fim do Brasileirão. Alexandre Mattos, ex-Palmeiras e Athletico, é o mais cotado para assumir a pasta.

Além disso, resta ainda o aval de Ramón Díaz. O treinador tem contrato até o fim deste ano com o Vasco. Assim, ainda buscará a renovação e, posteriormente, se isso acontecer, debaterá o possível retorno.

Relação com jogadores e presença em jogos do Vasco

Souza nunca escondeu o seu carinho pelo Vasco, afinal, é o seu clube de coração, em que foi revelado em 2008. Neste ano, ele esteve em alguns jogos em São Januário e até mesmo no Maracanã. Além disso, tem mantido contato com jogadores do atual elenco vascaíno, como Vegetti e Payet.

Vascaínos também se recuperam de lesões no CT

Além de Souza, Patrick de Lucca e Erick Marcus, jogadores do Vasco, também utilizam do centro de treinamento, mesmo após o término da temporada, para recuperação de lesões.

