Bayern leva surra de 5 a 1 e perde a invencibilidade no Alemão

O Bayern levou uma surra neste sábado (9/12), pela 14ª rodada do Campeonato Alemão. O time que ganhou as últimas 11 Bundesligas e tenta o 12º caneco consecutivo, foi até Frankfurt e não viu bola: Eintracht 5 a 1. Assim, acabou com a invencibilidade bávara. Os gols do time da casa, que conquistou um de seus resultados mais incríveis neste século, foram de Ebimbe (dois), Marmoush, Larson e Knauf. Kimmich descontou para o irreconhecível Bayern. E quem vê números, se engana. O Bayern teve 67% de posse (muito toquinho) e 22 chutes (19 longe do alvo) a 13. Mas apanhou de 5 a 1.

O Eintracht foi aos 21 pontos, em sétimo lugaar. Com a derrota, os Bávaros pararam nos 32 pontos, em segundo lugar. Podem ver o Leverksen disparar. Afinal, o líder e agora único invicto, tem 35 pontos e ainda joga na rodada. O Bayern ainda pode perder uma posição para o Stuttgart (30 pontos). Alías, Leverkusen e Stuttgart vão se enfrentar neste domingo.

Veja aqui a tabela de classificação do Alemão

Bayern irreconhecível

O Eintracht começou com uma eficácia incrível. Seus dois primeiros chutes a gol, entraram. Aos 12, após jogada pela direita, a bola ficou com Mazraoui que chutou no travessão. Na sobra, Marmoush chutou cruzado para fazer 1 a 0. Depois, aos 30, em contra-ataque pela esquerda, Ebimbe recebeu, invadiu a área cortando dois marcadores. Quase escorregando, chutou enganando Neuer para fazer 2 a 0. O placar fazia justiça pela eficiência tática do time da casa, que mesmo com 30% de posse, chutava tanto quando o Bayern (8 a 8). Só que os Bávaros não ofereciam grande perigo ao gol de Trapp. E num erro de passe de Kimmich o Eintracht recuperou a bola e fez 3 a 0 com Larsson.

Eintracht goleia na etapa final

Kimmich chegou a fazer um belo gol no fim do primeiro tempo, diminuindo para o Bayern. Isso deu esperanças ao torcedor dos visitantes que o time bávaro poderia voltar com tudo. Mas nada disso ocorreu. Veio o segundo tempo e Ebimbe (o melhor em campo) ampliou. O Bayern estava irreconhecível. Assim, levou mais um, aos 15, com Knauf. Primeiramente o juiz deu impedimento. Mas o VAR considerou a posição do jogador como regular. Dessa forma, Eintracht: 5 a 1. Enfim, uma vitória de lavar a alma para os donos da casa. Festa no Deutsche Park de Frankfurt.

Jogos da 14ª rodada do Alemão

Sexta (8/12)

Hoffenheim 3×1 Bochum

Sábado (9/12)

Eintracht 5×1 Bayern

Heidenheim x Darmstadt

Wolfsburg x Freiburg

Werder Bremen x Augsburg

Union Berlin x Borussia M’Gladbach

Borussia Dortmund x RB Leipzig

Domingo (10/12)

Stuttgart x Leverkusen

Colonia x Mainz

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.